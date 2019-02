Des OGM Bayer vendus par erreur à des paysans français : ce qu’il s’est passé

La découverte de ces semences remonterait au 28 octobre dernier, selon la Coordination rurale, qui "s'étonne" du "délai considérable" entre la découverte et "l'absence d'informations que la DGAL (Direction générale de l'alimentation) aurait dû fournir aux agriculteurs". Or, selon le site Infogm, si les autorités françaises portaient en effet dès le mois d'octobre à la connaissance de la Commission européenne la dissémination dans l’environnement d’un colza transgénique non autorisé dans l’Union européenne, la détection, elle, remonterait au mois de septembre, soit un mois plus tôt.





Ce sont des contrôles conduits par la répression des fraudes (DGCCRF) qui ont permis, à l'époque, de révéler la présence de ces OGM.