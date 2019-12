Des orques repérés pour le première fois dans le détroit de Messine : de quoi est-ce le signe ?

Pour Léa David cependant, s'il s'agit bien des mêmes individus que ceux aperçus au large de Gênes, la présence d'un bébé pose question car un tel voyage peut le mettre en danger. "On ne sait pas vraiment ce qui a pu les pousser à faire ce long voyage, mais j’aurais envie de dire que c’est quelque chose de l’ordre du vital : soit trouver à manger, soit trouver des eaux plus chaudes parce que le bébé se porte mal", affirme-t-elle.

"Il est en fait très difficile d'expliquer la présence de ces orques à cet endroit", nous répond la scientifique spécialiste des cétacés. "Et bien malin sera celui qui aura la réponse, car ce sont très animaux très mobiles. C’est un peu comme les humains : il y a des sédentaires et des voyageurs. Parfois, le voyage est provoqué par des conditions extérieures comme le manque de nourriture, un changement dans les conditions de vies... Et parfois non."

Leur présence peut aussi s'expliquer par la dislocation d'une famille. "Les orques sont des animaux matriarcaux. Donc si une grand-mère tient le groupe et vient à mourir, celui-ci va se diviser en sous-groupes et chercher un autre territoire."

Pour autant, les orques, qui vivent généralement dans les eaux froides du globe, peuvent-ils vraiment s'établir durablement en Méditerranée ? "Les orques ont une couche de graisse telle qu’elles peuvent être mobiles dans des eaux plus chaudes, voire, si elles y trouvent des conditions favorables, s'y installer", explique Léa David. Ainsi, sur les trente dernières années, des orques ont déjà été vues "deux ou trois fois" dans les eaux méditerranéennes. Des orques se rendent aussi chaque année dans le Détroit de Gibraltar. "Il y a 35 ou 39 individus connus qui s'y trouvent les ans, à une certaine période qui correspond à l’arrivée des thons."

En changeant de milieu, les orques sont également capables de changer de proies de prédilection. "En fonction de leur lieu de vie et de l’abondance de telle ou telle source de nourriture, certains orques se nourrissent ainsi plus de poisson, comme le thon et le saumon, ou de mammifères, à l'image des phoques. Selon la biologiste, il se pourrait donc que les animaux, face à un déficit possible de proies en Islande, aient tenté d'aller voir si "l'herbe était plus verte ailleurs". "Mais tout cela n'est qu'hypothèses", rappelle la scientifique.