Des particules de plastique de l’océan aux nuages ? L'Expédition 7e Continent revient de son exploration en mer

7E CONTINENT - Les particules de plastique s’évaporent-elles jusque dans les nuages ? De sa mission aux Baléares, l’équipage de l’ONG Expédition 7e Continent revient avec de nouveaux échantillons, laissant à penser que le plastique se disperse non seulement dans l’océan mais aussi en altitude.

Comprendre l’impact du plastique sur l’écosystème et ainsi le réduire, voilà l’ambition de Patrick Deixonne, navigateur et fondateur d’Expédition 7e Continent. C’est la "partie immergée de l’iceberg" qui a intéressé cette fois les quatre scientifiques et les quatre marins partis en mer, au large des îles des Baléares : les micro et nanoparticules de plastiques flottant dans l’océan, invisibles à l’œil nu et qui sont pourtant les plus dangereuses pour la biodiversité marine.

Voguant entre les courants froids et les courants chauds pendant près d’un mois, l’équipage a pu constater que les zones d’accumulation de plastique y étaient "tout aussi importantes que dans l’Atlantique", selon le chef de mission Patrick Deixonne. L’océan Atlantique abrite l’une des zones de concentration de matière plastique les plus conséquentes, autant au Nord qu’au Sud. Ces accumulations sont formées par des tourbillons océaniques, communément appelés les gyres. On en dénombre cinq à la surface du globe, qu’Expédition 7e Continent s’efforce d’explorer : deux dans l’Atlantique, deux dans le Pacifique et un dans l’océan Indien. Mais du plastique se trouve également en grande quantité au large de la Méditerranée, là où aucun gyre n’est constaté.