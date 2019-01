Des produits Danone, Coca et Nestlé bientôt vendus dans des emballages consignés

Glace Häagen-Dazs dans des pots en acier à double paroi, biscuits Milka dans des boîtes métalliques inoxydable, jus de fruits Tropicana dans des bouteilles de verre… Certains industriels sont allés jusqu'à réinventer des conditionnements, voire les procédés de fabrication. Leur promesse ? Des contenants pouvant être utilisés au moins cent fois. Reste à savoir si, comme le souligne l'association Zero Waste interrogée par Le Parisien, l'initiative parviendra à dépasser la simple opération de communication.





Pour rappel, Coca Cola, qui vend chaque année 120 milliards de bouteilles en plastique, a été épinglée en septembre dernier par Élise Lucet dans Cash Investigation et un an auparavant par Greenpeace. Mais preuve que l'histoire et un perpétuel recommencement, la célèbre bouteille rouge et blanche était déjà dans les années 50, vendue dans un contenant en verre consigné.