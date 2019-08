Désastres écologiques : une perte économique de 44 milliards de dollars au 1er semestre

Ces désastres écologiques, naturels ou provoqués par l'industrie humaine, ont causé la disparition de 5.000 personnes ces six derniers mois. A l'inverse des pertes économiques, en baisse, le nombre de victimes humaines a augmenté en 2019. Swiss Re, qui procède à ces estimations depuis plus de 50 ans, faisait état de 3.900 morts ou disparus au premier semestre 2018 et de plus de 13.500 personnes sur l'ensemble de l'année dernière.