Deux incendies en cours dans l'Aude et dans l'Hérault, plusieurs centaines d'hectares brûlés

Outre les pompiers, quatre Canadair et un avion Dash bombardier d'eau étaient mobilisés. "La zone, en relief, est difficile d'accès" pour les sapeurs-pompiers qui continuaient de recevoir des renforts, a-t-on indiqué au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis).





Peu avant 23h, l'incendie "continuait de progresser" en raison "d'un peu de vent" qui soufflait entre "30 et 40 kms/h" selon les pompiers. Sa progression toutefois suivait un axe marqué par l'absence d'habitations, selon la même source.





Concernant l'incendie de l'Hérault, 50 hectares sont d'ores et déjà partis en fumée à Cébazan ce mercredi 14 août à 21 heures. 200 sapeurs-pompiers et plus de cinquante véhicules ont été engagés pour combattre les flammes, aidés par trois avions bombardiers d'eau. L'action des soldats du feu est compliquée par une ligne à haute tension, du relief et d'un fort vent.





Plus d'informations à venir...