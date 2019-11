Les koalas gravement menacés par les incendies en Australie

L'espèce se trouve déjà en situation de grave danger, elle l'est davantage avec les incendies qui ravagent le bush australien. Les koalas, véritables emblèmes du pays et considérés comme "fonctionnellement éteints", sont des victimes directes de ces feux à répétition. Un seul bilan de ces trois mois d'incendies permet de mieux comprendre la menace qui pèse sur les marsupiaux d'Australie : au moins 1000 koalas sont morts et 80 % de leur habitat naturel a été détruit, selon Deborah Tabart, présidente de la Fondation australienne du koala, à Forbes. Et les survivants sont bien en peine aujourd'hui pour se nourrir car les feux en cours terrassent les arbres d'eucalyptus, leur aliment principal.

La situation catastrophique de ces animaux a été mise en lumière il y a quelques jours par la diffusion d'images ahurissantes d'une femme sauvant un koala des flammes. Le 31 octobre, une cagnotte en ligne a été lancée par le Port Macquarie Koala Hospital qui a accueilli de nombreux animaux rescapés. 1,6 million de dollars ont déjà été rassemblés en soutien aux marsupiaux et seront principalement alloués à l’établissement de points d'eau, voire à la construction d'un refuge.