Disparition des insectes : l'homme en danger

Les insectes ne sont pas toujours très charmants et pourtant ils sont très utiles. Force est de constater que ces petites bêtes tendent à disparaître. D'ici 50 ans, la moitié d'entre eux va disparaître et dans 100 ans, il n'y en aura plus aucun. Ce qui aura un impact sur l'agriculture et l'élevage : certains animaux et plantes vont eux aussi disparaître. Quelles sont les causes de la disparition d'insectes ? Comment y remédier ?



Ce dimanche 17 février 2019, Camila Campusano dans sa chronique "Planète", nous parle de la disparition des insectes et de ses impacts sur l'homme. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.