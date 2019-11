Donald Trump vante son "magnifique charbon propre" : de quoi s'agit-il ?

En meeting dans la soirée du lundi 4 novembre dans le Kentucky, Donald Trump a confirmé le retrait, annoncé au début de l'été 2017, des États-Unis de "l'horrible, coûteux et unilatéral" accord de Paris. Il s'est par ailleurs félicité d'avoir mis fin, en tant que "plus grand producteur d'énergie au monde", à des réformes environnementales engagées par Barack Obama, dont le Clean Power Plan. Celui-ci avait été signé en août 2015 dans le but d'accélérer la transition énergétique aux États-Unis et devait notamment entraîner la fermeture de plusieurs centrales à charbon. "Nous remettons nos superbes mineurs au travail !" a clamé le président américain devant les électeurs républicains de cette terre minière de l'est du pays. Et de se féliciter : "Nous avons mis fin à la guerre menée contre notre magnifique 'charbon propre'", remettant au goût du jour un concept déjà utilisé plusieurs fois depuis le début de son mandat.

Alors que le charbon est la source d'énergie les plus polluante au monde, devant le pétrole et le gaz naturel, existe-t-il vraiment du charbon propre ? Si la réponse est oui, il s'agit en réalité d'une technique encore très peu utilisée car trop coûteuse.