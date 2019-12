Du plastique transformé en source d'énergie potentielle grâce à la lumière du soleil

La principale difficulté que posent la plupart des plastiques fabriqués aujourd'hui tient de leur robustesse à la biodégradabilité. Les liaisons chimiques reliant les atomes qui composent leur matière, appelées liaisons carbone-carbone se dégradent difficilement sans l'aide de températures élevées.

L'importance de la découverte des chercheurs tient dans leur invention d'un nouveau photocatalyseur [substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique grâce à la lumière sans pour autant y participer] à base de vanadium. Couramment utilisé dans les alliages d'acier pour les véhicules, il est capable de rompre ces liaisons carbone-carbone en six jours pour transformer le polyéthylène en acide formique. Il a pour l'instant permis aux chercheurs de briser les liaisons carbone-carbone de plus de 30 composés différents. "Ce nouveau traitement chimique est le premier processus jamais rapporté capable de décomposer complètement un plastique non biodégradable, tel que le polyéthylène, en utilisant la lumière visible et un catalyseur qui ne contient pas de métaux lourds", explique dans un communiqué l'un des chercheurs.