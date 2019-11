Dunkerque, Le Havre, Noirmoutier... Ces villes qui pourraient être rayées de la carte en 2050

La France métropolitaine et ses quelques 3.400 km de côtes ne sont pas non plus épargnées. D'après la carte mise au point par l'institut de recherches Climate Central grâce à l'intelligence artificielle, plusieurs villes seraient rayées de la carte.

Fin octobre, une étude parue dans la revue Nature Communications affirmait que 300 millions de personnes seraient menacées par la montée des océans liée au changement climatique d’ici 2050. Soit trois fois plus que ce qu'avait pu prédire les estimations précédentes. Parmi les régions les plus exposées figure l’Asie, mais aussi l'Europe, avec près de la moitié des Pays-Bas menacée de submersion, mais aussi la Belgique où Bruges et Ostende se situent en zone rouge.

Un peu plus au sud, en Normandie, l'océan s’engouffrant aussi dans la ville de Dieppe et de Fécamp. Le Havre serait durement touché, l'eau submergeant toute la partie sud de la ville et faisant sortir la Seine de son lit jusque Château-Gaillard, dans l'Ain, en passant par Rouen. Plus bas sur le littoral, Deauville, Trouville, Cabourg, Ouistreham et même une partie de Caen, relié à l'océan par son canal, seraient aussi frappés par la montée des eaux, tout comme le Mont-Saint-Michel et le parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin.