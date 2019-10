E-commerce : comment lutter contre l'espace vide dans les cartons d'emballage ?

Le développement du e-commerce a eu une conséquence inattendue, l'explosion des quantités de cartons d'emballage. Bien souvent, ces derniers sont largement surdimensionnés, et l'espace vide dans les colis a de grandes conséquences sur l'environnement. Depuis quelques années, les professionnels de la livraison à domicile tentent de lutter contre le gaspillage.



