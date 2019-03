"J'ai été marqué par le manque de sens des cours proposés" : les enjeux climatiques trop peu enseignés dans le supérieur

Le rapport s'arrête par exemple sur l'une des formations les plus emblématiques : l'Ecole nationale d'administration (ENA). En analysant les concours d'entrée de la célèbre école des hauts fonctionnaires depuis 2015, le rapport mesure que sur les 60 sujets proposés, 16 auraient pu aborder les enjeux climat-énergie, mais 13 ne l'ont pas fait. Les 3 sujets sur 60 qui ont abordé ces enjeux datent d'ailleurs de 2018. Preuve d'un changement de logiciel dans l'enseignement supérieur ?





"Chacun a le droit d’être informé et formé aux enjeux climatiques et énergétiques, grands défis de notre siècle. De nombreux étudiants et jeunes actifs, pris entre leur inquiétude profonde en matière climatique et l’absence d’enseignements sérieux dans leur formation intellectuelle et professionnelle, se retrouvent désemparés", constatent les co-autrices de l'étude, Clémence Vorreux et Marion Berthault, qui estiment que "la demande exprimée par le milieu de l’enseignement supérieur, et avant tout par les étudiants, contraste fortement avec le silence de la puissance publique". Le président du Shift Project Jean-Marc Jancovici ajoute qu'"en matière de climat et d'énergie, tout citoyen doit être capable de comprendre ce que dit l’expert, et cela demande au moins 5 à 10 heures de formation".





Si le rapport fait le constat d'une offre croissante de formations spécialisées, il appelle les dirigeants d'établissements à l'action, et l'État à "définir une stratégie nationale de l'enseignement supérieure pour le climat", ainsi qu'à "soutenir les établissements dans sa mise en œuvre et mettre en place un observatoire national pour suivre le processus".