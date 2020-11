ÉCOLOGIE, LE LIVE - Une nouvelle espèce de singe découverte en Birmanie

LOUPS PERDUS DU PARC ALPHA





Depuis les inondations meurtrières qui ont eu lieu début octobre dans les Alpes-Maritimes, sept loups du parc Alpha, à Saint-Martin-Vésubie, manquent toujours à l'appel. Parmi eux, un loup Arctique et six loups canadiens.





"Ce sont des loups qui ne sont pas des loups sauvages, explique à LCI Eric Hansen, directeur de l'Office français de la biodiversité en PACA et en Corse. Ils sont nés et ont été élevés en captivité. (...) On s'est aperçus que les loups ont très vite retrouvé un instinct qui fait qu'ils sont de plus en plus à l'aise. Au début ils se déplaçaient assez peu et aujourd'hui on a des loups qui sont observés à différents endroits y compris à 10-12 km."





Au départ réunis en meute, les loups se sont par ailleurs éparpillés, rapporte notre journaliste Solenne Chavanne, qui a assisté aux opérations de recherche, toujours en cours. Cela rend les recherches "extrêmement difficiles", indique-t-elle. "C'est une course contre la montre. Les agents sont mobilisés jours et nuits." Peu habitués à chasser et en territoire inconnu, leur survie à l'approche de l'hiver est en effet fortement compromise.





Si les habitants ont des chances de pouvoir croiser des loups sur leur chemin, il n'y aurait, selon le responsable animalier du parc Alpha Vincent Girault, aucun danger. "Depuis le temps qu'ils sont dehors, on a vu aucun signe d'agressivité à l'égard de l'humain. (...) Très sincèrement, il n'y a pas de risque qu'ils viennent attaquer l'homme.