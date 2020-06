ECOLOGIE, LE LIVE : Macron "prêt" à recourir au référendum sur certaines propositions de la Convention climat

DÉCLARATION DE MACRON





"Le second principe, c'est la justice sociale. La transportation écologique n'est possible que si elle est en même temps une transformation sociale et solidaire", indique le chef de l'Etat. "Sur ce sujet, je souhaite que toutes vos propositions soient reprises : chèques alimentaires pour permettre aux plus modestes d'acheter des produits de qualité, aides renforcées pour que les plus modestes achètent des véhicules propres, interdire les passoires thermiques..."