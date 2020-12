ÉCOLOGIE, LE LIVE - "Je suis votre allié" : Macron adresse un message à la jeunesse sur Tiktok pour les 5 ans de l'Accord de Paris

SOMMET VIRTUEL... SANS L'AUSTRALIE NI LE BRÉSIL





Des dizaines de chefs d'État et de gouvernements afficheront ce samedi leurs ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique lors d'un sommet virtuel destiné à relancer les efforts, cinq ans après l'Accord de Paris. Ces dirigeants dont le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel ou le président chinois Xi Jinping, ainsi que des représentants d'entreprises, de la société civile et de peuples indigènes participeront à ce sommet organisé par les Nations Unies, le Royaume-Uni et la France, en partenariat avec le Chili et l'Italie. Les orateurs ont été sélectionnés en raison de l'ambition de leurs objectifs pour le climat, selon les organisateurs, qui promettent qu'"il n'y aura pas de place pour des déclarations générales". Parmi les absents, le Brésil et l'Australie, aux objectifs jugés insuffisants.