ÉCOLOGIE, LE LIVE - La chute des émissions pendant le confinement sans effet sur le réchauffement climatique

CONFINEMENT SANS EFFET

La chute sans précédent des émissions de gaz à effet de serre observée pendant les confinements ne servira à "rien" pour ralentir le réchauffement climatique, selon une étude parue dans Nature Climate Change. Les chercheurs ont en effet calculé la façon dont 10 gaz à effet de serre différents avaient été affectés dans 120 pays entre février et juin. Le CO2 ou les oxydes d'azote ont par exemple diminué entre 10 et 30%. Mais ces "changements majeurs de comportements" sont temporaires. Et même si les restrictions de voyages, en particulier aériens, et la distanciation physique se poursuivent jusqu'à fin 2021, cela permettrait seulement d'économiser 0,01°C de réchauffement d'ici 2030, estiment les chercheurs.





Pour les auteurs, cela montre les "limites des changements comportementaux". Piers Forster, co-auteur de l'étude et directeur du Centre international pour le climat Priestley à l'université britannique de Leeds conclut : "Sans un changement structurel, nous n'y arriverons pas."