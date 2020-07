ECOLOGIE, LE LIVE - Le lémurien de Madagascar, le grand hamster d'Alsace ou encore la baleine franche de l'Atlantique nord plus près de l'extinction

RÉCHAUFFEMENT





La température moyenne du globe de chacune des années de la période 2020-2024 devrait être supérieure d'au moins 1°C à l'ère pré-industrielle, avec des pics probables dépassant les +1,5°C, a indiqué jeudi l'ONU.





Selon les nouvelles prévisions climatologiques publiées par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), au cours de la période 2020–2024, presque toutes les régions, à l'exception de certaines zones océaniques australes, devraient connaître des températures supérieures aux valeurs récentes.





Les conditions climatiques seront plus humides que ces dernières années dans les latitudes élevées de la planète et dans le Sahel, et probablement plus sèches dans le nord et l'est de l'Amérique du Sud. Le nord de l'Atlantique Nord pourrait lui connaître des vents d'ouest plus forts, provoquant davantage de tempêtes en Europe de l'Ouest.





En raison des activités humaines, la planète a déjà gagné au moins +1°C depuis les années 1850-1900, multipliant les catastrophes climatiques. La dernière période quinquennale a ainsi été la plus chaude jamais enregistrée.





La température moyenne mondiale devrait continuer d'être supérieure d'au moins 1°C jusqu'en 2024, selon l'OMM.





Et la probabilité qu'elle dépasse d'1,5°C les niveaux préindustriels pendant au moins une des cinq prochaines années est de 20%.





Il est en revanche extrêmement "peu probable" que la température quinquennale moyenne pour l'ensemble de la période 2020–2024 soit supérieure de 1,5°C.