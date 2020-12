ÉCOLOGIE, LE LIVE - Pour les cinq ans de la COP21, Hollande appelle l'UE et la France à faire plus

AUSTRALIE

Après des années 2019 et 2020 pour le moins catastrophiques, marquées par des feux ravageant la faune et la flore sur des millions d'hectares, la commission des incendies prévient que les catastrophes à venir "seront malheureusement plus fréquentes et plus graves", pour un coût financier atteignant potentiellement 27 milliards de dollars d'ici 2050. Et on ne parle là que du coût lié aux incendies et pas les autres catastrophes liées a changement climatique (hausse du niveau des mers, intensification des cyclones, certes moins nombreux, hausse du nombre d'inondations).