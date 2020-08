ÉCOLOGIE, LE LIVE - Sécheresse : trois tonnes de poissons empoisonnés dans le Grand Est

FIN DE LA CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE À PARIS





Le préfet de Paris Didier Lallement a annoncé la levée à partir de lundi 20h00 de la circulation différenciée en Ile-de-France et, dès minuit, de l'ensemble des restrictions relatives à l'épisode de pollution à l'ozone. Compte tenu de l'amélioration de l'air en Ile-de-France", le préfet de police a "décidé de lever l'ensemble des mesures d'urgence de réduction des émissions polluantes à compter de mardi 00h00", indique un communiqué de la PP. La circulation était différenciée depuis jeudi en Ile-de-France pour faire face à l'épisode de pollution favorisé par les fortes chaleurs. Dans un territoire délimité par l'A86, seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 étaient autorisés à circuler entre 5h30 et 20h00. Les vitesses maximales étaient également réduites, passant à 110km/h, 90km/h et 70 km/h selon les voies.