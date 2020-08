ÉCOLOGIE, LE LIVE - Vague de chaleur : comment éviter que les villes ne restent des îlots de chaleur ?

ANNONCES

Qu'est-il sorti du cinquième conseil de défense écologique, le premier de la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili ?





L'ex-membre d'EELV a annoncé que le gouvernement allait introduire, par décret, la performance énergétique parmi les critères de la "décence" d'un logement, et ce dès le 1er janvier. Cela passera concrètement par l'obligation faite aux propriétaires de logement consommant plus de 500 kW/h au m²/an de faire des travaux, sous peine d'interdiction de location ou de perception de loyer. Dans la même ordre d'idée, les logements neufs ne pourront plus, dès 2002, être équipés de chaudières au fuel et au charbon.





Autre mesure, symbolique s'il en est, à appliquer au printemps 2021, l'interdiction des chauffages extérieurs sur l'espace public et les terrasses et l'obligation de ferme les portes pour les bâtiments chauffés ou climatisés ouverts au public.





Par ailleurs, la France va finaliser deux projets, la création de "deux parcs naturels régionaux, au Mont Ventoux et dans la baie de Somme-Picardie maritime", ainsi "qu'une réserve naturelle nationale, la forêt de Robertsau, en Alsace".





Enfin, réponse à une autre demande formulée par la Convention citoyenne, les créations de centres commerciaux, qui favorisent l'artificialisation des sols, seront soumises à des moratoires.