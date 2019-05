Lutte contre la bétonisation grimpante en France : mais où en est-on aujourd'hui ?

Le défi s'annonce colossal, car la France est loin de se montrer bon élève en la matière. Chacun à son échelle a pu observer la bétonisation rampante du territoire : ici, un supermarché et ses centaines de places de parking qui viennent remplacer un champ, là des maisons pavillonnaires qui ont poussé comme des champignons et grignoté une forêt. "il faut bien loger les Français", diront certains. En réalité, la part des sols artificialisés a augmenté bien plus vite que la population ces dernières années. De 2006 à 2015, la part des surfaces bétonnées a ainsi grimpé de 13% en France métropolitaine, soit 1,4% en moyenne par an, quand la population progressait à peine de 5% (0,5% par an). Selon le gouvernement, cette artificialisation des sols a ralenti toutefois depuis 2008, pour atteindre un rythme de +0,8% par an à partir de 2010.