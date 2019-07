Planter 1 200 milliards d'arbres pourrait sauver la planète du réchauffement climatique

Les deux écologistes et leur équipe se sont appuyés sur le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques des Nations Unies, qui recommandait d'ajouter 1 milliard d'hectares de forêts pour limiter le réchauffement planétaire. Après analyse de la cartographie terrestre, Jean-Francois Bastin et Thomas Crowther ont estimé que 1 200 milliards d'arbres plantés seraient nécessaires et ont envisagé leur répartition sur le globe.





"On peut démontrer que c’est une solution parfaite et de loin la meilleure face au réchauffement climatique", a commenté Thomas Crowther auprès de France Info. "Sans les humains, il y aurait 5 800 milliards d’arbres sur Terre. Il y en aurait partout. On a réduit ce nombre de moitié, il n’y a donc plus que 3 000 milliards d’arbres environ aujourd'hui". Vu la configuration actuelle de la planète, couverte de grandes zones urbaines et agricoles, il est selon les scientifiques impossible de replanter 2 800 milliards d’arbres mais 1 200 milliards seraient un compromis suffisant pour réguler le climat. "Beaucoup de solutions avancées pour lutter contre le réchauffement climatique visent à empêcher de futures émissions. Celle-ci permet de capturer le carbone que nous avons déjà émis !", se réjouit le chercheur.