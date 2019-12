Ecosse : un cachalot retrouvé mort avec 100 kilos de débris dans l'estomac

Les membres du Smass ont estimé la mort de ce "jeune mâle adulte" à jeudi matin. "Au moment où nous y sommes arrivés, il était mort depuis 48 heures. A peine avons-nous plongé un couteau que la plus grande partie des tripes a été soufflée à l'extérieur. Les animaux de cette taille sont si bien isolés que, même si la température extérieure approche les zéro degré, ils ne refroidissent pas et se décomposent incroyablement rapidement", écrivent les scientifiques sur la page Facebook de leur organisation.

Filets de pêche, cordages, sangles d'emballage, gants, tubes, sacs et gobelets en plastique... "Dans l’estomac de cette baleine, il y avait environ 100 kg de débris", estime le Smass. Ces déchets, principalement plastiques, "semblaient provenir à la fois du secteur de la terre et du secteur de la pêche et auraient pu être avalés à n'importe quel point entre la Norvège et les Açores". Le tout était rassemblé en une masse compacte, dont une partie "semblait être là depuis un certain temps".