Écotaxe sur l'avion et fin de l'avantage fiscal du gazole : les professionnels dénoncent une mesure "démagogique"

Du côté des transporteurs routiers, on dénonce la réduction annoncée de l'avantage fiscale du gazole, qui se monte à 2 centimes par litre. "Sur le concept et le principe, nous ne sommes absolument pas d'accord mais surtout sur la méthode, c'est le zéro concertation", a protesté Jean-Marc Rivera, le secrétaire général de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) sur franceinfo. Ce dernier estime le surcoût à 700 euros par an et par camion.





"Nous avions déjà consenti un effort de quatre centimes de ce remboursement, c'était environ 1500 euros par an et par véhicule", poursuit Jean-Marc Rivera, qui ajoute qu'"aujourd'hui, les routes et les infrastructures sont en très mauvais état, cet argent n'a pas été fléché vers les routes. On nous demande une rallonge sur cette fiscalité et on nous annonce une fois de plus que cet investissement est destiné aux transports collectifs et au ferroviaire".





Dénonçant une mesure "mortifère pour les entreprises françaises au profit des pavillons étrangers", le représentant du secteur évoque "une vraie colère des entreprises et notamment des PME dans les régions" et "une vraie consultation avec nos adhérents. Nous verrons les réactions que nous devons mettre en place".