Pourquoi l'énergie solaire devrait exploser durant les prochaines années

ENVIRONNEMENT - Les capacités mondiales d'énergies renouvelables devraient croître de 50% d'ici à 2024, selon l'Agence internationale de l'énergie, notamment en raison du développement du solaire, de moins en moins coûteux.

D'une puissance de 17 mégawatts, l'installation est la plus puissante du genre en Europe et illustre le développement de l'énergie solaire dans le monde.

En ce qui concerne la France, les installations centralisées comme la centrale solaire flottante de Piolenc ne sont pas en reste. Le potentiel de ce type de centrale, qui permet notamment d'éviter les conflits d'usage, est estimé à 10.000 mégawatts dans le pays, en additionnant les lacs artificiels, les bassins hydroélectriques et les étangs non classés Natura 2000, selon Eric Scotto, président du producteur d'énergie Akuo, qui a construit la centrale.

Après un tassement en 2018, lié à un ralentissement en Chine, le secteur du solaire est promis à une croissance à deux chiffres en 2019 et lors des années suivantes. Pourquoi ? En premier lieu grâce à la baisse du coût de production des cellules photovoltaïques, fabriquées massivement en Chine. Pékin devrait d'ailleurs contribuer à 40% de l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable entre 2019 et 2024. L'AIE s'attend à un recul des coûts entre 15 et 35 % d'ici à 2024, rendant les centrales solaires plus rentables que des centrales thermiques au charbon ou au gaz.

Les installations décentralisées conviennent particulièrement aux sites industriels et commerces, actifs en journée, quand l'ensoleillement est élevé. Le solaire semble ainsi adapté à tous les marchés : Chine, Europe, Etats-Unis, Inde mais aussi Afrique ou certains pays d'Asie, où "ils apportent une énorme valeur: un premier accès à l'électricité pour environ 100 millions de personnes dans les cinq ans à venir", selon Paolo Frankl, responsable des renouvelables à l'AIE. Seul bémol en Afrique subsaharienne, seule région pour laquelle l'AIE a revu ses prévisions à la baisse, car la croissance y est bridée par la qualité des réseaux, un risque élevé pour les investisseurs et des retards de mise en oeuvre des politiques publiques.