En Afrique australe, le changement climatique cause la "pire sécheresse" depuis 35 ans

Voilà 35 ans qu'une telle sécheresse n'avait pas eu lieu en Afrique australe. D’après le Programme Alimentaire Mondial (PAM), organisme des Nations Unies, 45 millions de personnes vivant en Afrique australe risquent de se trouver en situation de grave insécurité alimentaire dans les six prochains mois. Et pour cause, "la sécheresse persistante, les cyclones consécutifs et les inondations ont complètement ravagé les récoltes dans cette région extrêmement dépendante de l’agriculture pluviale et des petits exploitants agricoles", selon le communiqué du PAM.

L’Afrique australe est gravement affectée par le réchauffement climatique, bien plus que d’autres régions du monde. Il se caractérise dans la région par une sécheresse sans précédent qui décime les cultures et tue le bétail mais aussi par de violents épisodes météorologiques, des pluies diluviennes dans le cas présent qui provoquent des inondations. D’après les scientifiques du Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), les températures augmentent deux fois plus rapidement dans cette région que dans le monde. Selon le PAM, neuf pays de la région seront les plus concernés par la crise climatique dans les années à venir : le Malawi, le Mozambique, la République démocratique du Congo (RDC), la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.