En Australie, faut-il craindre la nouvelle vague de chaleur ?

"Cela pourrait devenir incontrôlable", a prévenu Andrew Barr, ministre en chef du Territoire de la capitale australienne, l’Etat de Canberra. L’état d’alerte a été activé vendredi 31 janvier dans la capitale australienne qui se trouve cernée par plusieurs incendies au sud. La mesure est une première depuis 2003, année où des feux de saison avaient détruit plus de 500 habitations. L’incendie le plus menaçant à l’heure actuelle pour les habitants de Canberra se trouve dans l’Orroral Valley qui a déjà brûlé 180 km carrés.

Cet état d’alerte intervient alors que les températures grimpent à nouveau dans l’Etat d’Australie-Méridionale. Ce vendredi, il a fait plus de 41° à Canberra et la chaleur, couplée à des vents puissants et secs, favorise le départ de nouveaux incendies. La population, elle, risque de se trouver rapidement piégée par les flammes. C’est pourquoi les autorités locales ont rapidement réagi et exhorté les habitants à quitter les régions les plus à risque.

Cette nouvelle vague de chaleur doit ensuite se déplacer vers l’est du pays, où des valeurs de l'ordre de 45° sont attendus ce week-end en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria. Dans ces Etats les plus ciblés par les flammes, plus de 80 feux sont toujours en cours, dont plus de 60 dans la seule région de Nouvelle-Galles du Sud selon cette carte mise à jour par le service rural de lutte contre les incendies. D’après les prévisionnistes, ces fortes températures pourraient être suivies de tempêtes qui éteindraient alors certains des feux toujours incontrôlés par les pompiers tandis que d'intenses précipitations présentent aussi des risques d'inondations et de crues soudaines.