En Bourgogne, la contrainte d'adapter les vignes au changement climatique

Comment adapter la culture du vin au phénomène du changement climatique ? En Bourgogne, la question se pose déjà depuis plusieurs années et est prise désormais à bras le corps par le Conseil départemental de Côte-d’Or avec l’acquisition d’une parcelle de 0,6 hectares dans la commune de Pommard. Sur ce terrain, un comité d’experts devra mettre en place différentes techniques pour pallier les épisodes météorologiques néfastes pour la vigne, tels que le gel, la grêle, ou la sécheresse. Les premières expériences ne devraient pas voir le jour avant un an ou deux ans, selon Sophie Hanesse, sous-directrice de la chambre d’agriculture de Côte d’Or : "Le projet n’est pas défini à l’heure actuelle, le comité va bientôt être réuni".

Du côté des viticulteurs de la région, le changement climatique a des effets bien concrets sur leur production. Laurent Fournier, gérant du domaine Jean Fournier à Marsannay-la-Côte et producteur de Pinot noir et de Chardonnay, les constate quasiment depuis ses débuts en 2001. "Au lycée viticole de Beaune en 1998, on nous a appris ce qu’était l’échaudage (brûlure du raisin, ndlr) en nous assurant qu’on n’en verrait jamais sur du Bourguignon et du Champenois. Mais dès l’année 2003, on a commencé à en observer et maintenant c’est tous les ans", nous confie-t-il.

L’an dernier, le vigneron a perdu un tiers de sa récolte à cause de la quantité de grappes brûlées par la sécheresse. "Le phénomène n’est pas spécifique au Marsannay", précise-t-il. "C’est dans l’Auxerrois, qu’il y a eu des records de températures." Face à la hausse des températures, le vigneron n’a d’autres choix que de récolter son raisin plus tôt : "Des vendanges précoces fin août, début septembre, cela arrivait de temps en temps mais cela restait exceptionnel. Aujourd’hui à la même période, soit on est pressé de commencer, soit on est presque en retard".