A cause du réchauffement climatique, un ours se retrouve à 700 km de son habitat naturel

Du fait du changement climatique, l’Arctique fond considérablement (le rythme de fonte a triplé depuis les années 1980). Pour trouver de la nourriture, les ours sont de plus en plus nombreux à se rapprocher des villes. "À cause du réchauffement climatique, l'Arctique devient plus chaud, l'environnement de chasse se réduit. La glace disparaît et les ours polaires cherchent des manières de survivre. Le plus simple est de se rapprocher des humains", explique Vladimir Chuprov, l'un des leaders de Greenpeace en Russie, cité par le Guardian.





Les autorités du Kamt­chatka préparaient le rapatriement de l'ani­mal en direction de Tchou­kotka, par hélicoptère. Elles prévoient d'utiliser un sédatif pour l'endormir afin de le ramener. Il ne pourrait pas survivre dans la péninsule du Kamt­chatka, en raison du manque de nourriture adaptée à son espèce.