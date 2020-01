Edouard Philippe annonce la mise en oeuvre du Plan climat au premier semestre 2020

Edouard Philippe a confirmé la fermeture de la centrale de Fessenheim d'ici un mois, "avec l'arrêt du premier réacteur le 22 février et l'arrêt du second réacteur en juin". Mise en service en 1977, sa mise à l'arrêt définitive a été actée en octobre dernier par la confirmation d'EDF. Le fournisseur d'électricité a argué à cette occasion que la fermeture de Fessenheim devait intervenir au moment de la mise en service de l'EPR de Flamanville, pas prévue avant 2022.

Dans le calendrier également, la tenue d'un conseil de défense écologique en février, cette fois consacré, a annoncé Edouard Philippe, aux véhicules électriques et hybrides et à la réduction des énergies fossiles ainsi qu'à l'adaptation des territoires au changement climatique, concrètement aux canicules et aux inondations. Ce Conseil des ministres restreint a pour mission de définir les sujets prioritaires en matière de transition écologique. Lors du dernier ayant eu lieu le 7 novembre, décision a été prise notamment d'abandonner le projet d'Europacity.

Le mois d'avril sera, lui, marqué par le dépôt des propositions des 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, déjà qualifiées par le Premier ministre de "mesures ambitieuses qui montrent que l'on peut réconcilier transition écologique et soutien populaire", une référence à la naissance du mouvement des Gilets jaunes après l'annonce d'une taxe carbone. Cette Convention, formée au mois d'octobre à partir de 150 Français tirés au sort, a pour mission de réfléchir durant six mois à des mesures réduisant significativement les émissions de gaz à effet de serre en France.