Une pénurie d'eau "extrêmement élevée" touche près d'un quart de la population mondiale

Les réservoirs de Chennai, la sixième plus grande ville de l’Inde, sont presque à sec. L'année dernière, les habitants du Cap, en Afrique du Sud, ont évité de peu le "jour zéro" lors duquel l’eau ne sort plus des robinets. Et l'année précédente, Rome rationnait l'eau afin de préserver les ressources rares.





Près d’un quart de la population mondiale, vivant dans 17 pays est confrontée à une situation de pénurie d’eau "extrêmement élevée", selon un rapport de l'institut World resources (WRI) publié mardi 6 août.





"La pénurie en eau est la plus grande crise, celle dont personne ne parle", estime ainsi Andrew Steer, PDG de l'institut. Le rapport indique que les prélèvements hydraulique dans le monde ont plus que doublé depuis les années 1960 en raison d'une demande croissante qui ne montre aucun signe de ralentissement.