EN DIRECT - Amazonie : des avions militaires déployés pour lutter contre les incendies

CE QU'IL FAUT RETENIR





- Crise écologique. L’Amazonie est en proie aux flammes depuis début juillet. L’Institut national de recherche spatiale a enregistré au Brésil une hausse des incendies de 83 % entre janvier et août 2019, par rapport à 2018 et la situation semble empirer : des centaines de nouveaux feux ont été détectés ces derniers jours.





- #PrayForAmazonia. Ces incendies provoquent une émotion et une indignation mondiale. Sur les réseaux sociaux , des hashtags, "Pray for Amazonia", "Pray for the Amazon" et désormais "Act for the Amazon" sont largement relayés avec des appels à manifester devant les ambassades du Brésil. Les Brésiliens craignent par ailleurs un boycott mondial de leurs produits.





- Crise diplomatique. Jair Bolsonaro est vivement critiqué par les ONG et plusieurs pays, dont la France, sur la gestion de cette crise. ll s'est défendu en accusant Paris de "mentalité colonialiste". Macron s'est opposé "dans ces conditions" à l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Ce dernier reproche à son homologue brésilien de lui avoir "menti" sur ses engagements environnementaux lors du G20 en juin dernier. Sous la pression internationale, l'armée a été envoyée samedi par Jair Bolsonaro pour lutter contre les incendies en Amazonie.





-Consensus au G7 ? Les pays du G7 se sont mis d'accord pour "aider le plus vite possible les pays qui sont frappés" par les incendies en cours. L'objectif affiché est celui de la reforestation, tout en "respectant la souveraineté" des pays amazoniens, selon Emmanuel Macron.