EN DIRECT - Amazonie : "Le président brésilien l'oublie, la France est en Amazonie", lance Macron à Bolsonaro

- L’Amazonie est en proie aux flammes depuis début juillet. L’Institut national de recherche spatiale a enregistré au Brésil une hausse des incendies de 83 % entre janvier et août 2019, par rapport à 2018. Pour autant, il est difficile de savoir combien d’hectares ont brûlé depuis le début de l’été.





- La déforestation en cause. La déforestation, combinée avec la sécheresse, apparaît être la véritable responsable de ces feux de forêt, devenus incontrôlables.





-#PrayForAmazonia. Les premiers à donner l’alerte ont été les citoyens. Depuis une semaine, des hashtags, "Pray for Amazonia", "Pray for the Amazon", sont largement repris sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, un nouveau mot d’ordre est donné : "Act for the Amazon". À l’initiative du mouvement "Friday for Future", des mobilisations devant les ambassades du Brésil sont prévues ce vendredi.





- Jair Bolsonaro critiqué. Jair Bolsonaro est vivement critiqué pour n’avoir pas fait assez pour la protection de la forêt, qu'il souhaite exploiter à des fins commerciales. Si pour le moment, aucune loi n’a été prise en ce sens, "le pillage de la forêt est devenu systématique", expliquait à LCI l'archéologue Stéphen Rostain.





- Crise diplomatique. La situation préoccupante en Amazonie prend depuis hier un virage politique. Après l'invective de Bolsonaro au sujet de sa "mentalité colonialiste", Macron s'est opposé "dans ces conditions" à l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Ce dernier reproche à son homologue brésilien de lui avoir "menti" sur ses engagements environnementaux lors du G20 en juin dernier.





De son côté, la Finlande va proposer d'interdire les importations de boeuf brésilien en signe de protestation contre la réponse de Bolsonaro aux incendies. Quant à l'Irlande, elle a annoncé qu'elle votera contre l'accord UE-Mercosur, si le Brésil ne protège pas l'Amazonie.