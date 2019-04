EN DIRECT - Grande America : "Plus de risque" de nappe d'hydrocarbures, assure le préfet

Après un incendie dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars, le "Grande America", navire transporteur de véhicules et de conteneurs battant pavillon italien, finit par faire naufrage, mardi 12 mars, à plus de 300 kilomètres des côtes françaises. Les 27 personnes à bord sont saines et sauves, mais les autorités françaises et les associations écologistes s'inquiètent des risques de marée noire. Avec 2200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes et sa cargaison, la pollution maritime va être de toute façon extrêmement forte. Jusqu'à quel point ? Le mauvais temps observé sur place rend l'opération d'autant plus incertaine et, du côté de la France, on s'active déjà pour préparer l'arrivée des nappes d'hydrocarbure, ce dimanche ou lundi.