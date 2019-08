EN DIRECT - Incendie dans l'Aude : le feu désormais maîtrisé, 900 hectares détruits

AUDE





Les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude mobilisés contre les flammes ayant déjà détruit plus de 900 hectares de végétation et de pinède dans le département faisaient état d'une "petite embellie" à 8H30. Les soldats du feu indiquent à l'AFP avoir réussi "à fixer l'incendie le long de la RD42", qui a été fermée à la circulation, et "à l'arrière du feu". Le commandant Philippe Fabre précise que l'enjeu est d'"arriver à éteindre les secteurs les plus actifs et prévenir une réactivation dans les secteurs difficiles", alors que le vent devait forcir en cours de journée, avec des rafales prévues à 60 km/h.