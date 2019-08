EN DIRECT - Incendies en Amazonie : Merkel au soutien de Macron face à Bolsonaro

RÉCAPITULATIF

Voici ce qu'il faut retenir sur la situation en Amazonie :





-L’Amazonie est en proie aux flammes depuis début juillet. L’Institut national de recherche spatiale a enregistré au Brésil une hausse des incendies de 83 % entre janvier et août 2019, par rapport à 2018. Pour autant, il est difficile de savoir combien d’hectares ont brûlé depuis le début de l’été.





-La cause principale de ces feux : la déforestation, qui s’accélère chaque année en saison sèche, entre mai et septembre. Une fois déforestées, les zones sont défrichées en étant brûlées, afin d’obtenir un terrain favorable à la culture et l’élevage. Avec la sécheresse, il est alors difficile, voire impossible, de maîtriser ces départs de feu volontaires.





-Jair Bolsonaro est vivement critiqué pour n’avoir pas fait assez pour la protection de la forêt, qu'il souhaite exploiter à des fins commerciales. Si pour le moment, aucune loi n’a été prise en ce sens, "le pillage de la forêt est devenu systématique", expliquait à LCI Stéphen Rostain, archéologue spécialiste du Brésil.





-La situation préoccupante de l’Amazonie prend depuis hier un tournant plus politique. Emmanuel Macron s'est alarmé sur Twitter et a demandé à ce que le sujet soit mis sur la table du G7, qui démarre demain. Son homologue brésilien lui a répondu sèchement, y voyant le signe d’une "mentalité colonialiste dépassée au 21e siècle".





-Les premiers à donner l’alerte ont été les citoyens. Depuis une semaine, des hashtags, "Pray for Amazonia", "Pray for the Amazon", sont largement repris sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, un nouveau mot d’ordre est donné : "Act for the Amazon". À l’initiative de "Friday for Future", mouvement écologiste de Greta Thunberg, des mobilisations devant les ambassades du Brésil sont prévues ce vendredi à travers le monde.