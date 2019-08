EN DIRECT - Incendies en cours dans le sud : 900 hectares ravagés dans l'Aude, des centaines de pompiers mobilisés

Plus de 900 hectares de pinèdes et de végétation ont été détruits dans l'Aude par un incendie qui s'est déclaré mercredi après-midi et contre lequel quelque 510 pompiers, appuyés par des moyens aériens, continuaient de lutter dans la matinée de jeudi, les flammes continuant de progresser. Un feu qui n'a cependant pas fait de victime et ne menace pas d'habitations, assure à l'AFP le commandant Philippe Fabre, chef du groupement opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude (SDIS).





Le feu s'est déclaré pour une raison inconnue vers 16h sur la commune de Montirat, au sud-est de Carcassonne, dans cette zone de pinèdes et de végétation basse classée "sévère" en raison de la sécheresse. Un secteur est très difficile d'accès, dépourvu de pistes praticables, avait souligné dans la nuit la préfecture de l'Aude.