Le Pérou frappé par un séisme de magnitude 7 dans l'est du pays

La terre a tremblé ce vendredi au Pérou. L'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) rapporte qu'un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a frappé vers 9h50 (heures françaises) la province d'Aazangaro, dans l'est du Pérou, non loin de la frontière avec la Bolivie. Toujours selon les services sismiques américains, l'épicentre se situe à 257,4 km de profondeur, bien davantage que les plus importants tremblements de terre survenus Amérique du Sud qui, selon l'USGS, se trouvent généralement à une profondeur de 70 km ou moins.