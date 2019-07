L'éolienne la plus puissante jamais construite présentée à Saint-Nazaire

Pas encore assemblée, mais déjà impressionnante. L'éolienne la plus puissante du monde a été présentée ce lundi à Saint-Nazaire par son constructeur, l'américain General Electric. Plus précisément, c'est la turbine de cette éolienne marine, grosse comme une maison, qui a été dévoilée, avant d'être envoyée à Rotterdam mi-août pour être posée en haut d'un mat de 160 mètres, puis équipée de pales de plus de 100 mètres de long, afin d'être testée en bord de mer pendant un an.