Comment marche l’Impact Score, ce nouvel outil qui note les efforts verts des entreprises ?

Porté par la récente présentation de ce plan par le gouvernement, Mouves a d'ailleurs demandé à ce que "chaque entreprise soutenue par le plan de relance publie en transparence ce score détaillé pour faire état de leurs engagements sociaux et écologiques auprès des pouvoirs publics mais aussi des citoyens, consommateurs, et salariés".

Tandis que le plan de relance prévoit d’injecter 100 milliards d’euros dans l’économie, dont 30 milliards dans la transition écologique, il appartient aujourd’hui aux entreprises de jouer le jeu et d’afficher de la transparence sur leur volonté de transformer leurs politiques environnementales. C’est pourquoi le collectif d’entreprises "Nous Sommes Demain", initié il y a deux ans par le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves), a développé l'Impact Score, un outil permettant "de rendre visibles et compréhensibles les efforts effectués sur la voie de la transformation écologique et sociale pour chaque entreprise, quels que soient sa taille et son secteur".

Cet outil en libre accès prévoit 17 indicateurs, choisis au terme d’un an de travail à partir de quatre piliers : l’impact social, l’impact environnemental, le partage du pouvoir et le partage des richesses. Parmi les indicateurs, on trouve l’empreinte écologique directe et indirecte de l’entreprise, le pourcentage du budget attribué à la mission d’utilité sociale et écologique, le pourcentage des achats auprès de fournisseurs locaux, le pourcentage des salariés issus des Quartiers Prioritaires, ou encore la publication des écarts de rémunération.

"L’Impact Score est l’outil idéal pour encourager les entreprises à devenir le moteur d’une transition écologique et sociale plus durable", assure Caroline Neyron, coordinatrice du collectif ayant piloté le projet. "Cet indice structurant pourrait permettre de valoriser les efforts de nombreuses structures dans le domaine de la RSE, et devenir à terme la base de politiques publiques encourageant un changement de modèle." Une fois l’évaluation terminée, l’entreprise en question reçoit un mail indiquant sa note globale puis détaillée par enjeu, ainsi que des conseils visant à améliorer son impact social et environnemental.