Environnement : l'Europe doit-elle verdir sa politique agricole commune ?

Il y a un mois, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen présentait le "Pacte vert", un programme européen visant à conduire le continent vers la neutralité carbone d'ici 2050. Si l'objectif est louable et ambitieux, il pourrait cependant être compromis, selon une enquête du New York Times, par la politique agricole commune (PAC) européenne, l'un des systèmes de subventions les plus important au monde.

Selon l'enquête, le principal problème réside dans le fait qu'environ deux tiers des subventions sont attribuées en fonction de la taille des exploitations, contribuant ainsi à agrandir leur taille et donc à favoriser des systèmes plus industriels et moins respectueux de l'environnement. "Pendant des années, les agriculteurs ont défriché plus de terres pour maximiser les profits et bénéficier de plus de subventions, remplaçant les haies, les fleurs et les hautes herbes par des cultures", mettant en difficulté de nombreuses espèces, écrit le quotidien américain.

On encourage la productivité plus que les bonnes pratiques

On encourage la productivité plus que les bonnes pratiques - Eric Andrieu, eurodéputé S&D

"De 2003 à 2013, une ferme sur quatre a disparu. Si bien qu'aujourd’hui, 3% des exploitations de l’UE réunissent 52% des terres. La concentration des exploitations est évidente", dénonce auprès de LCI Éric Andrieu, membre des Commissions Agriculture et Environnement du Parlement européen, ancien rapporteur de la PAC et vice-président du Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates (S&D). "Aujourd’hui, ce n’est pas l’agriculture la plus vertueuse qui touche le plus d’aides. C’est l’inverse qui se produit. On encourage la productivité plus que les bonnes pratiques."

Des allégations face auxquelles la Commission européenne s'inscrit en faux. "Depuis 2003, les aides ne sont plus liées à la production. Elles sont attribuées en fonction du nombre d'hectares, peu importe que ceux-ci soient productifs ou laissés en jachère", nous explique une source au sein de l'institution. "Plus les exploitations sont grandes et plus elles touchent de subventions, mais ce n’est pas en soi une incitation à l’agriculture intensive."