Favorisés par la chaleur, les incendies se poursuivent en Sibérie

Après avoir connu des températures "exceptionnellement élevées" en juin, la Sibérie continue d’être ravagée par les incendies. Ce samedi, le Service aérien de protection des forêts russe a dénombré des interventions concernant 136 foyers, répartis sur 43.000 hectares. Les feux touchent notamment la Yakoutie, où l’état d’urgence a été déclaré le 2 juillet.

Depuis quelques semaines, le nombre et l’intensité des incendies ont augmenté dans le nord-est de cette région de Russie, souligne le service européen Copernicus sur le changement climatique. Deux facteurs sont notamment en cause : la faible humidité au sol, et une chaleur anormale dans certaines zones. “D'un côté il y a une explication météorologique, à savoir un anticyclone qui stagne au dessus de cette zone, maintient l’air chaud sur place et empêche l’air froid de venir réguler les températures", nous expliquait en juin le climatologue Jean Jouzel à propos du record de chaleur - 38°C - enregistré le 20 juin dans la ville de Verkhoïansk, à 4.600 km de Moscou. “De l’autre côté, il y a le réchauffement climatique, deux à trois fois plus rapide en Arctique qu’ailleurs sur la planète”, ajoutait-il.