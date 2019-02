L'épisode d'extinction des insectes est le plus massif depuis les dinosaures

Lorsque l'on pense à l'extinction des espèces, cela évoque souvent de grands animaux sauvages comme le rhinocéros blanc, le panda roux, le gorille ou encore le requin marteau. En réalité, "la proportion d'espèces d'insectes en déclin (41%) est deux fois plus élevée que celle des vertébrés, et le rythme d'extinction des espèces locales (10%) huit fois plus," soulignent leur étude publiée dans la revue Biological Conservation.





Aujourd'hui, environ un tiers des espèces sont menacées d'extinction "et chaque année environ 1% supplémentaire s'ajoute à la liste", ont calculé Francisco Sanchez-Bayo et Kris Wyckhuys, des universités de Sydney et du Queensland. Ce qui équivaut, notent-ils, "au plus massif épisode d'extinction" depuis la disparition des dinosaures.