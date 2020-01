La pollution, face cachée des feux d’artifice

Atmo Bourgogne Franche-Comté explique que "la toxicité des émissions pyrotechniques dépend de la quantité de poudre utilisée, de la nature des polluants (oxydants, métaux), de la méthode et hauteur de lancement et enfin de la météo". Bref, un faisceau d’éléments impactant le niveau de concentration des particules dans l’air.

Au soir du 31 décembre, il est de tradition qu’un feu d’artifice célèbre le passage à la nouvelle année. Si le spectacle en met plein la vue, il a tout de même un coût écologique. En explosant, le feu d’artifice libère des millions de particules fines dans l’atmosphère mais produit aussi du gaz et des débris contaminant l’environnement. Pour ne citer qu’un exemple, le propergol, un agent de propulsion, se retrouve alors dans les sols et les cours d’eau. Il en va de la qualité des plans d’eau, qui est mise à mal lorsque des feux d’artifice interviennent régulièrement à proximité.

Selon Atmo, plusieurs types de substances toxiques se dégagent d’une pareille explosion, comme l’hydrogène sulfuré, le méthane, le dioxyde de soufre… La matière première du feu d’artifice, la poudre noire, est composée d’un composé oxydant (nitrate, chlorate ou perchlorate) libérant de l’oxygène et d’un composé réducteur (soufre et carbone) servant lui de combustible. Et la combustion de cette poudre dégage une quantité importante de CO2.

Concrètement, un feu comme celui du 14 juillet, utilisant 30 tonnes de poudres, équivaut en termes de concentration de dioxyde de carbone dans l’air à un trajet de 67 000 km en voiture essence, constate Futura Sciences. Dans le détail, les couleurs du feu d'artifice sont produites grâce à des particules fines métalliques : c’est du cuivre qui est à l’origine de la couleur bleue, par exemple, ou du baryum, substance radioactive, pour la couleur verte ou blanche.