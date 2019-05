"Lac de Caussade" : l'Etat durcit le ton et réclame un million d'euros aux agriculteurs

Nous vous en parlions déjà en décembre dernier : des agriculteurs, dont certains membres de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne, ont entrepris de construire illégalement le “barrage de Caussade” en pleine nature, sur le territoire de Pinel-Hauterive. L’objectif ? Détourner le cours d'eau du Tolzac et créer un lac artificiel de 920.000 m3, pour irriguer les champs d’une vingtaine d’agriculteurs autour de la commune.





Le projet du barrage a été autorisé par la préfecture en juin 2018. Mais rapidement critiqué par les associations de défense de l'environnement et par le ministère de la Transition écologique, la préfecture a annulé son autorisation d'exploitation en octobre, à la demande du tribunal administratif de Bordeaux. Depuis, les agriculteurs continuent à creuser. Cinq mois plus tard, le feuilleton judiciaire se poursuit et l’hypothèse d’un heureux dénouement s’éloigne encore un peu plus.