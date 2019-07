Environnement : le principe du "pollueur-payeur" étendu aux lingettes, aux jouets et aux cigarettes

En clair, l'objectif du projet de loi est de faire contribuer le fabricant en lui imposant de financer une solution de collecte et de recyclage pour les produits qu'il commercialise. "Nous allons créer de nouvelles filières de pollueurs-payeurs", a résumé la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Brune Poirson, citant également l'exemple des vélos, dont "1,5 million" d'unités "partent à la benne chaque année". "Cela allégera les poubelles des collectivités locales", a-t-elle également fait valoir.





D'autres pays ont pris des mesures plus radicales s'agissant des lingettes jetables, comme le Royaume-Uni, qui a décidé en 2018 de les interdire progressivement à l'horizon 2040.





Le projet de loi du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la législation européenne. Une directive adoptée le 21 mai par le Conseil européen, relative aux produits en plastique à usage unique, crée ces nouvelles filières REP, visant en particulier les "produits du tabac avec des filtres contenant du plastique" ainsi que les "lingettes humides pour usages corporels et domestiques". Selon ces nouvelles normes, les producteurs doivent non seulement contribuer aux coûts liés au recyclage, mais aussi instaurer un marquage obligatoire des produits et sensibiliser le public à ce sujet. Ces mesures doivent être transposées dans les droits nationaux au plus tard en 2023, d'où le calendrier fixé par le projet de loi français.