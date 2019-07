Que sont ces rejets noirâtres dans les eaux claires des Calanques de Cassis ?

Pour autant, ces rejets sont-ils toxiques ? Doit-on s'inquiéter pour la santé des baigneurs ou pour l'environnement des Calanques ? "Ce n'est pas directement problématique pour le milieu naturel, avance l'expert, mais ce sont la Préfecture et ses services de Police de l’eau qui sont habilités à se prononcer". Contactés, les services de la DDTM et le directeur de la Direction de l'eau et de l'assainissement de la métropole disent avoir "réalisé des échantillons aux fins d'analyse pour confirmer le niveau de traitement. Les résultats seront connus dans quelques jours".





Du côté des Eaux de Marseille, on nous assure qu'une surveillance accrue a été mise en place depuis l'incendie et la mise en place du procédé chimique. Nous n'avons pas pu, cependant, consulter les récents relevés. Le parc national des Calanques n'a pas pu nous aider davantage. Il nous indique ne pas avoir d'informations concernant la qualité des rejets. "C'est un sujet sur lequel nous sommes préoccupés, mais cela dépasse nos compétences". Étonnamment, le parc ne procède lui-même à aucune analyse de l'eau. "C'est un champ que l'on voudrait investir. Nous avons le projet de créer un observatoire de la qualité des eaux dans le parc", nous indique-t-on. Et d'ajouter : "le parc est située près de grandes villes, c'est assez inédit pour un parc national et cela demande effectivement des investissements".





Restent toutefois disponibles, les relevés des eaux de baignade. L'agence régionale de santé procède régulièrement à des analyses sur les différentes plages. Les résultats sont disponibles en ligne, via ce lien. Sur les dernières semaines, tous les voyants sont au verts, les sites de Cassis sont de "bonne" voire d'"excellente qualité" selon les critères de l'agence. Les analyses sont cependant effectuées aux abords du rivage et non au large, là où se situent les rejets. Le gestionnaire Eaux de Marseille assure de son côté que "les eaux de baignade dans la baie de Cassis sont conformes et les eaux issues de la station ne présentent pas de risque pour la santé ou l’environnement".





Les plages de la commune et son port peuvent toujours se prévaloir du Label Pavillon Bleu, une certification gagnée chaque année depuis 2009 - "non sans effort", souligne la maire de Cassis -, qui se présente comme le symbole d'une qualité environnementale exemplaire. "Ces dernières années, on a vu les posidonies repoussées. Nous avons une forêt de gorgone à 180 mètres de profondeur, c'est plutôt bon signe !" Pour obtenir ce label, différents critères sont à respecter et notamment la qualité de l'eau.





"Nous nous basons sur les analyses de l'ARS des quatre dernières années", nous indique un porte-parole de l'association Teragir. "Des auditeurs se rendent également l'été sur les ports et les plages labellisées pour vérifier que les normes imposées sont respectées. Lors de leur prochaine visite, prévue dans les semaines à venir, les auditeurs vérifieront qu'une analyse prouvant la bonne qualité de l'eau de baignade -et de moins de 31 jours - est affichée sur la plage."