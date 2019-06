Environnement : pourquoi la consigne des bouteilles en plastique fait tiquer les élus locaux

En plus de ces critiques adressées aux industriels des emballages, les collectivités locales craignent une perte financière. Les bouteilles en plastiques concernées sont en effet fabriquées en polytéréphtalate d'éthylène (PET), une matière qui se vend 300 euros la tonne. Consigner les bouteilles en plastique revient donc à priver les collectivités locales de cette manne, alors que ces dernières investissent dans des centres de tri afin de recycler l'intégralité des déchets. “En gros, on privatise ce qui a de la valeur et on laisse en collectif les emballages qui n'ont pas de valeur, et qui vont représenter des impôts locaux supplémentaires”, schématise Nicolas Garnier. Ce dernier dénonce en outre l’augmentation prévue en 2020 de la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) que les collectivités devront payer en fonction de la quantité de déchets enfouis ou incinérés.





À cet argument, le directeur de Citeo, qui organise la filière de tri des emballages et papiers, Jean Hornain, rétorque que l'organisme "a l’obligation de couvrir 80 % des coûts nets de référence des services de collecte et de tri optimisés. C’est dans le cahier des charges, cela ne changera pas. Si les équilibres changent, l’obligation restera”.





En bref, selon les collectivités locales qui collectent actuellement les bouteilles en plastique, mettre en place une consigne pour celles-ci pourrait certes améliorer leur taux de collecte, mais aussi fragiliser les acteurs qui collectent tous les autres déchets. C'est ce dilemme que devra trancher la grande concertation promise par le gouvernement sur le sujet, et qui, selon le cabinet de Brune Poirson, contacté par AEF, ne pourrait être menée que par l'État.