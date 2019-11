Environnement : un voilier ramasseur de déchets pour lutter contre la pollution des océans

La pollution des mers est un enjeu qui mobilise toutes les équipes de chercheurs. Parmi les solutions trouvées les plus abouties : les navires qui vont aspirer les détritus flottants, les trier mais aussi les stocker.

Yvan Bourgnon, navigateur français, a vu au fil de ses traversées la pollution grandissante des mers et des océans. Lors de son enfance, il fait un tour du monde avec ses parents qu'il réalisera de nouveau trente ans plus tard. Mais l'expérience est bien différente pour le navigateur qui constate - et dénonce - la prolifération des OFNIS (Objets flottants non identifiés), qui entravent la navigation et, surtout, menacent les écosystèmes. Yvan Bourgnon décide alors de fonder en 2015 l'association The Sea Cleaners et se lance dans la construction d'un grand catamaran de 70 mètres de long et constitué de quatre coques : le Manta. Son objectif ? Piéger les plastiques flottant à la surface des mers et des océans.